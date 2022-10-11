Testi kebabı hangi yöreye ait? Nevşehir ve Yozgat arasında tatlı rekabet yaşanıyor

Testi kebabı ağız tadını bilenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almakta. Yozgat esnafı, lezzetin uzun yıllardır ülke genelinde "Yozgat testi kebabı" olarak anıldığını savunurken, Nevşehir esnafı ise kebaba lezzetini veren testinin Avanos ilçesinde üretilip Yozgat'a gönderildiği, testinin de testi kebabının da anavatanının Nevşehir olduğu görüşünde.

Testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates, biber ve sarımsak doğranarak bir kaba konuluyor. Kuzu etiyle birleşen sebzeler, baharat da eklendikten sonra harmanlanıyor ve testilere dolduruluyor. Tereyağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı mayasız hamurla kapatılıyor ve hava alması için üzerinden küçük bir delik açılıyor.

Testi kebabı nasıl pişer?

Testi kebabı nasıl pişirilir?

Meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 1,5-2 saat kalan testi kırıldıktan sonra içindeki kebap servis ediliyor. İsteyen müşteriler, testiyi kendisi kırıyor.

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Testi kebabı malzemeleri

Testi Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

1 kilogram kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)

500 gram domates

500 gram arpacık soğan

20 adet sarımsak

6 adet orta boy yeşil biber

250 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Testinin ağzını kapatmak için:

1 adet ekmek hamuru

Nefis yemekler: Testi Kebabı püf noktası nedir?

Testi Kebabının kıvamında olması için püf noktasını göz ardı etmemek gerekiyor. Testi kebabının pişirilmesi sırasında kabarcık yapmaması için ekmek hamurunu birkaç yerinden delik atabilirsiniz.

Testi kebabı yapılışı

Testi kebabı tarifi nasıl yapılır?

Testi kebabı nasıl yapılır? Kabuğunu soyduğunuz domates ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıkladıktan sonra bütün olarak bırakın. Tuz ve karabiber ilave ettiğiniz sebzeleri etle birlikte harmanlayın. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz testinin tabanına tereyağının yarısını alın. Baharatlarla harmanlanmış etli ve sebzeli karışımı, testiye doldurun. Üst kısmına küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını ekleyin. Testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlayın. Odun ateşinde tadı mükemmel olan yemeği, pişirme şansınız varsa meşe kömürüyle açık havada 2 saatte, fırında ise yaklaşık 90 dakika pişirin. Pişme işlemi ardından bohum yerinden kırdığınız testinin içindeki kebabı, servis tabağına alın. Çoban salata eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Testi kebabı kaç kalori?

Tepsi Kebabı'nın kalori değeri şöyle: 100 gramında 172 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 196 gramlık miktarında Tepsi Kebabı 337 kalori bulunmaktadır.

Testi kebabı nereye aittir?

Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Yıldırım, testi kebabının yörenin en sevilen ve tercih edilen lezzeti olduğunu belirterek, "Testi zaten Avanos'ta üretilmekte, Yozgatlılar da testiyi buradan götürüyor. Testi kebabı Avanos'a aittir, en güzel şekilde de yapılmaktadır. Bölgemizden en meşhur yemek testi kebabıdır, insanlar geldiklerinde yöresel yemek olarak testi kebabı yiyor. Bu kebabı yemek için bölgemize gelen yerli ve yabancılar var." dedi.

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Testi kebabı hangi yörenin?

Nevşehir testi kebabı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Avanos Kaymakamlığının girişimleri sonucu, geçen yıl ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "testi kebabı"na adını veren testi, Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak ustalarının elinde şekil alan toprak ve su karışımından imal ediliyor. Avanos ilçesinde lokanta işleten Mustafa Dursun da testi ve testinin kattığı lezzetle ortaya çıkan yemeğin Nevşehir'e özgü olduğunu dile getirdi.

Yozgat testi kebab

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kebabın pişirildiği testinin Nevşehir'de yapıldığını ancak içindeki yemeğin Yozgat'ın yöresel lezzeti olduğunu savundu.

Testi kebabının Yozgat'ta onlarca yıldır sunulan yemek olduğunu anlatan Coşgun, "Testi kebabı bizim atalarımızdan yadigardır. Bunu zaten her zaman söyleriz. Bozok Yaylası'nın kekik kokan topraklarından yemini almış kuzulardan yapılan bir yemektir. Yozgat'a ait bir yemek olduğunu biz her zaman vurguluyoruz. Nevşehir testisiyle ünlüdür ama yemek bize ait." ifadesini kullandı.