Mevcut kredi kartı limitlerine ilişkin olarak, kart hamillerinin Ocak 2025 ile karar tarihinden önceki son hesap kesim tarihleri arasındaki dönem dikkate alınarak limit azaltımına gidilecek. Buna göre, karar tarihi itibarıyla toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayan kart hamillerinin limitleri yüzde 50, 750 bin liranın üzerinde olanların limitleri ise yüzde 80 oranında düşürülecek.