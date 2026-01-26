Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bankalarda yeni dönem: KMH’ye limit ayarı, ev alacaklara düşük faizli uzun vadeli kredi desteği geliyor

Bankalarda yeni dönem: KMH’ye limit ayarı, ev alacaklara düşük faizli uzun vadeli kredi desteği geliyor

17:2126/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Ev sahibi olma hayali kuranlar için beklenen adım atılıyor. Kamu bankaları öncülüğünde, ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli ve yüksek limitli kredi paketi hazırlanırken, bankacılık sisteminde de kredi sağlığını koruyacak yeni standartlar geliyor. Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarında (KMH) ölçülü borçlanmayı teşvik edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Peki, yeni düzenleme neleri değiştirecek, kimler etkilenecek? İşte detaylar.

Ekonomi yönetimi, piyasalarda dengelenmeyi sağlamak ve vatandaşın finansal sağlığını korumak adına iki önemli adım atmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için daha sağlıklı bir limit yapısı öngörülürken, ilk kez ev sahibi olacaklar için de büyük bir finansman desteği masada.

KMH LİMİTLERİNDE YENİ DÜZENLEME


Vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir araç olan Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için, borç ödeme dengesini gözeten yeni standartlar getiriliyor. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında değerlendirilen ve BDDK tarafından yürütülen çalışmanın detayları şöyle şekilleniyor:

GELİR ENDEKSLİ LİMİT

CNBC-e'de yer alan habere göre; Bankacılık sektöründe bazı durumlarda gelirin 10 katına kadar çıkabilen limitlerin, hane halkı bütçesini zorlamaması adına makul bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, ilk kez hesap açacaklar için KMH limitinin aylık gelirin 3 katı ile sınırlandırılması seçeneği ağırlık kazandı.


MEVCUT HESAPLAR ETKİLENECEK Mİ?

Yapılması planlanan düzenleme, hali hazırda KMH kullanan vatandaşların mevcut limitlerine dokunmayacak; düzenleme sadece yeni açılacak hesapları kapsayacak.


AMAÇ: FİNANSAL SAĞLIK


Toplam bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH hacminin, vatandaşın ödeme gücüyle orantılı büyümesi ve bankaların kredi standartlarının birliğinin sağlanması amaçlanıyor.


İLK EVİNİ ALACAKLARA ‘CAN SUYU’


Konut piyasasında arz-talep dengesini sağlamak ve fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla, kamu bankaları öncülüğünde yeni bir konut kredisi kampanyası başlatılıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bu hamlenin detayları şu şekilde:

DÜŞÜK FAİZ UZUN VADE


İlk kez ev alacak vatandaşlar için yüzde 1,20 gibi piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı bir faiz oranı üzerinde duruluyor. Uzun vade ve uygun taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlanacak.

KREDİ LİMİTLERİ ARTIYOR


Mevcut piyasa koşullarında yetersiz kalabilen kredi limitinin, konut fiyatları göz önüne alınarak yukarı yönlü revize edilmesi de yine beklentiler arasında yer alırken kamu bankalarının start vereceği bu kampanya ile konut kredisi kullanım alanı genişletilerek, vatandaşın barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

#banka
#BDDK
#KMH
#ekonomi haberleri
#ilk evim kredisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 26 Ocak Pazartesi maç programı