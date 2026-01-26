Bankalarda yeni dönem: KMH’ye limit ayarı, ev alacaklara düşük faizli uzun vadeli kredi desteği geliyor

Ekonomi yönetimi, piyasalarda dengelenmeyi sağlamak ve vatandaşın finansal sağlığını korumak adına iki önemli adım atmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için daha sağlıklı bir limit yapısı öngörülürken, ilk kez ev sahibi olacaklar için de büyük bir finansman desteği masada.