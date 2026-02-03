Yeni Şafak
Yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla otomobildeki yangına müdahale etti

00:523/02/2026, Salı
IHA
Vatandaşlar, park halindeki otomobilde çıkan yangına kova ve bidonlarla müdahale etti.
İzmir’de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşların hızlı ve özverili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yol kenarındaki su birikintisinden kova ile su taşıyan bir vatandaşın alevlere müdahalesi dikkat çekti. Yangın, çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

İzmir’in Torbalı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir vatandaşın yol kenarındaki su birikintisinden kova ile su taşıyarak alevlere müdahale etmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobilin sağ ön kısmında yangın çıktı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki bir vatandaş, eline aldığı kova ile yol kenarındaki su birikintisinden su taşıyarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümemesi için yoğun çaba sarf eden vatandaşa çevredeki bir başka kişi de büyük su bidonlarıyla destek verdi. Daha sonra yangın tüpü getiren diğer vatandaşların da yardımıyla araçtaki alevler kontrol altına alındı. Vatandaşların zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, yangın park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.



