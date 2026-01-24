Kadın çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği: Bin 20 metrekare üretim alanına sahip olacak

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında her biri 24 x 42,5 metre ölçülerinde ve 1.020 metrekare üretim alanına sahip seralar kurulacak. Proje ile kadın üreticilerin modern tarım teknikleriyle kontrollü sebze üretimi yapması ve üretimin yıl geneline yayılması hedefleniyor.