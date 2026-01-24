Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kadın çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği: Bin 20 metrekare üretim alanına sahip olacak

Kadın çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği: Bin 20 metrekare üretim alanına sahip olacak

09:3024/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Erzincan’da kadın çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği
Erzincan’da kadın çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Erzincan Kadın Çiftçilerle Sebze Üretiminin Artırılması Projesi" ile il genelinde 15 kadın çiftçiye yüzde 50 hibeli anahtar teslim sera kurulacak.

Erzincan’da kadın çiftçilere yönelik sera desteği sağlanacak.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında her biri 24 x 42,5 metre ölçülerinde ve 1.020 metrekare üretim alanına sahip seralar kurulacak. Proje ile kadın üreticilerin modern tarım teknikleriyle kontrollü sebze üretimi yapması ve üretimin yıl geneline yayılması hedefleniyor.

Projeden yararlanmak isteyen kadın çiftçiler, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunabilecek. Başvurular 13 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Yetkililer, başvuruların değerlendirilmesinde kadın üreticilerin tarımsal faaliyet geçmişi ve belge durumlarının dikkate alınacağını bildirdi.


#Erzincan
#kadın çiftçi
#sera desteği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ: TOKİ Aydın kura çekim, ne zaman, saat kaçta başlayacak?