Topraksız tarıma kadın çiftçi ilgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, “Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” projesi kapsamında Darıca’da kurulan Ar-Ge seralarında, çiftçilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünler yetiştiriliyor. Brokoli, Brüksel lahanası, mazo ve kapya biberi deneme yetiştiriciliği yapılan serada, kış mevsiminin şartlarına uygun marul da yetiştirildi. Lezzet ve aroması doğal olarak elde edilen ürünlerde, raf ömrünün de uzun olduğu gözlemlendi.





DİKİMDEN HASADA KADAR TAKİPTE

Güneş paneli ve havalandırma penceresi olan, sera içindeki sıcaklığı ve nemi kontrol altında tutabilen özelliklere sahip topraksız tarım yapılan serada, yurt dışından ithal edilen kokopit (Hindistan cevizi lifi) yerine, İç Anadolu Bölgesi’nden getirilen milli ve yerli volkanik cüruf kullanılıyor. Yenilikçi sistemde organomineral besin eriyiği defalarca kullanılarak, atık oluşumu engelleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Darıca Kaymakamlığı’nca yürütülen projede başta domates olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi, dikiminden hasat aşamasına kadar takip ediliyor.





AR-GE SERASINDA İNCELEME

Büyükşehir, projeye ilgi duyan üretici ve girişimcilere, topraksız tarım sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda, İzmit Ziraat Odası üyesi kadın çiftçiler, Darıca ilçesindeki Ar-Ge serasında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve kadın üreticilerin katıldığı programda, Ar-Ge serası gezildi, katılanlara teknik bilgilendirmeler yapılırken, Darıca’daki Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde de tarımsal destekler konusunda uygulanan projeler hakkında sunum yapıldı.





YERLİ EKİPMANLARLA DÜŞÜK MALİYET

Yerli ve milli ekipmanlar kullanılarak daha az maliyetle yetiştirilen katma değeri yüksek alternatif ürünler, çiftçilerin gelir düzeyini artıracak. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltacak. Klasik seralarda yılın 5 ayında hasat yapılırken, topraksız tarımda üretim, modern seralarda yıl boyunca yapılabildiği için yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilebilecek.





PROJEYİ ÖNEMSİYORUZ

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, değişen iklimler, azalan yer altı suları ve çoraklaşan toprakla beraber Birleşmiş Milletler’in de raporunda geçen dünyadaki gıda kıtlığına karşı sürdürülebilir milli ve düşük maliyetli topraksız tarım sistemi geliştirmek için oluşturulan bu projeyi önemsediklerini söyledi. Karaaslan, ayrıca tarıma ve çiftçiye her zaman destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.



