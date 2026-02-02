Bakan Göktaş: 'Aileyi değersiz kılan programlardan vatandaş çok şikayetçi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sultanbeyli Belediyesinin ev sahipliğinde, Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan ’Bizim Evin Hikayesi Gala Programı’na katıldı. Sultanbeyli’den çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Kültüre, sanata, değerlerimizi yaşatan konulara önem verelim. Buna yatırım yapalım. Vatandaşımız bunu istiyor. İnsanımız bunu istiyor. İnsanımız izlediğinde kendini görmek istiyor. Entrikaları, yalanı dolanı, gayri ahlaki konuların işlenmesini istemiyor. Kendini temsil eden, kendi değerlerini temsil eden, ailesini, komşuluk ilişkilerini, birliğimizi, beraberliğimizi yansıtan görseller görmek istiyor. İşte biz de bu akşam tam da böyle bir oyunu hep beraber İzleyeceğiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Burada emek veren her birinize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Sultanbeyli Belediyesi’nin ortaya koyduğu vizyonun önemine değinenen Bakan Göktaş, "Herkes pek çok şeye yatırım yapar ama insana yatırım yapmak kültüre, sanata yapmak herkesin üstünden gelebileceği bir şey değil. Burada siz bir vizyon çizdiniz. Bir tiyatro grubu kurdunuz. Aynı zamanda danışmanlık aldınız. Nihayetinde burada gerçekten Sultanbeyli Belediyesi’nin tiyatro grubunda, tiyatro akademisinin bir yıl boyunca sabırla, azimle, kararlılıkla ortaya koyduğu ve aslında disiplinle çalıştığı ama aynı zamanda aileye değer veren, insana değer veren ve devletimizin politikasına, güçlü vizyonuna destek veren, sanatla destek veren, kültürle destek veren, çok kıymetli bir eseri izleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş.

'Bizler aileyi merkeze alan çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam edeceğiz'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında aileyi merkeze alan çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Tombaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı çerçevesinde aileyi baş tacı eden, içimizden bir hikayeyi sahneye taşıyan bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz de bu vizyonu sözde bırakmıyor; sahada karşılığı olan, hayata dokunan ve gündelik yaşamda hissedilen somut adımlarla destekliyoruz. Elbette şehri imar ederken, nesli ihmal etmemek gerekir. Biz, kültür ve sanatı şehrin bir süsü olarak değil; o şehri ayakta tutan ruhun kendisi olarak görüyoruz. Bizler; aileyi merkeze alan, sanatı toplumla buluşturan ve gençlerimizin önünü açan çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam edeceğiz. Oyunumuzun izleyicisi bol, alkışı gür olsun. ’Bizim Evin Hikayesi’ gönüllerimizde hoş bir seda bıraksın" dedi.



