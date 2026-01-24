Bakan Göktaş, Minik U'nun evinde: Gerekeni yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Güzeltepe Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) 3 yaşındaki U’ya saldırı ve taciz skandalıyla gündemde. Yeni Şafak’ın duyurduğu olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi ziyaret etti. Günlerdir yaşadıkları stresi Bakan Göktaş’a anlatan minik U’nun annesi, “Günlerdir uyumadık, işe gidemedik. Çocuğumuza destek olmak için bir an bile yanından ayrılamadık” dedi. Minik U’nun uykusunda ‘vurma’ diye günlerce sayıkladığını anlatan Anne, “Çocuk kreşteki öğretmenin adını duyunca ağlamaya ve kaşınmaya başlıyordu. Geceleri uzun bir süre altına kaçırdı. Psikolojik destek almaya başlayacak" dedi.

SÜRECE DAHİLİZ

Ailenin yaşadıklarını dinleyen Bakan Göktaş ise, olayın takipçisi olduklarını ve ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Göktaş, 3 Aralık'tan bu yana adalet arayışında olduğunu öğrendiğini belirterek, “Duyduklarım akıl dışıydı. Zira aile çocuğunu bir kreşe bıraktığını düşünüyor. Fakat buranın aslında ne Millî Eğitim Bakanlığının ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla bakanlıklarımızın

denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük” diye konuştu. Ailenin ifadelerinden merkezin kendi içinde de herhangi bir denetim mekanizması olmadığını anladıklarını kaydeden Göktaş, şöyle devam etti: “Bizler çocuğun üstün yararını, ailenin de hukukunu gözeterek hem danışmanlık hem psikososyal destek vereceğimizi hem de hukuki olarak sürece dahil olacağımızı ifade ettik. Valiliğimiz müfettiş görevlendirdi. Biz de teftişimizi başlattık. Ailemizin, çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımıza her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

PERSONEL AÇIĞA ALINMALIYDI

Olayın ardından İBB'nin yaptığı açıklamayla ilgili Göktaş, “Biz öncelikle personelin açığa alınmasını beklerdik. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma yürütülür, aileye gerekli destek sağlanır. Fakat aileyi dinlediğimizde böyle bir sürecin yürütülmediğini görmüş olduk. Bizler ailemizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu. Göktaş, bu tür kurumların denetimsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu merkezlerin farklı kurum adı altında faaliyet göstermesinin legal olmadığını sözlerine ekledi.

HER ŞEY SES KAYITLARINDA

Göktaş ile görüşme sırasında Anne, kreşle görüştüklerinde ‘Olayın takipçisi olacağız’ diyen kişilerin görevden alındığını ancak öğretmenlerin hâlâ görevde olduğunu belirterek, “Benim çocuğum astım hastası ve göğsünde ciddi morluklar var. Bu morlukları inceleyen öğretmen, “Annesi biliyor mu” diye soruyor, o da “Henüz görmedi. Masaya vurdu deriz” diye cevap veriyor. Ses kayıtlarında bu var” sözlerini sarf etti. Anne ayrıca, İBB’nin yaptığı açıklamaya işaret ederek, olay İBB’ye sıçramasın diye çocuğun harcanmaya çalışıldığını vurguladı.

AİLE TEHDİT EDİLİYOR

Öte yandan minik U’nun yaşadığı eve gelen bazı kişilerin, aileyi tehdit ettiği de ortaya çıktı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, kreşten diğer velilerin bilgilerini alamadıklarını ancak kendi adres ve telefonunun bazı velilere verildiğini, bu kişiler tarafından siyasi ve yapay zekâ iddialarıyla suçlandıklarını anlattı. Baba, kimsenin çocuğunu böyle bir çirkinliğe alet etmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan ziyareti öncesi AK Parti Milletvekili Rabia İlhan’ın aileye destek ziyareti sırasında, üst komşunun kapıyı çalarak, “Bunlar halk düşmanı. Bunları apartmana alamazsın. Sonu kötü olacak” diyerek tehditte etmesi dikkat çekti.

SEYYAR SATICI BİLE RUHSAT ALIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB’nin açtığı kreşlere ilişkin 2 yıl önce yaşanan tartışmaları hatırlatarak, bu konuda yaptıkları uyarıların haklılığının ortaya çıktığını söyledi. Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadıkları tartışmayı anımsatan Tekin, “Kreş ve anaokulu açtıklarını söylüyorlardı ancak ortada ruhsat, izin ve denetime dair bir süreç yoktu. Hukuk devletinde seyyar satıcı bile ruhsat alırken, çocukların emanet edildiği kurumların denetimsiz olması kabul edilemez” dedi. İBB’ye bu konuda resmi yazı gönderildiğini belirten Tekin, “Kreş açmak istiyorsanız standartları sağlayın, ruhsat alın, denetime açık olun dedik. Buna rağmen CHP’li isimler tarafından hukuk devletiyle bağdaşmayan ifadelerle eleştirildik” ifadelerini kullandı.

Tacizci tutuklandı

Tacizci tutuklandı

Skandalla ile ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. İslemlerin ardından mahkemeye sevk edilen spor hocası Ö.D. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler E.A., B.Z., ve E.A hakkında ise adli kontrol kararı verildi.








