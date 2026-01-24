Eyüpsultan’daki İBB kreşinde darp iddiası: Bir tutuklama üç adli kontrol

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan çocuk etkinlik merkezine gönderilen 3 yaşındaki U.B.’nin vücudunda morluklar fark eden ailesi, durumu yetkililere bildirerek kamera kayıtlarını talep etti. Ailenin şikâyeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Spor eğitmeni tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreşte çalışan spor eğitmeninin nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandığını, aynı merkezde öğretmen olarak görev yapan üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"Çocuklara yönelik en küçük şiddet asla kabul edilemez"

Açıklamasında çocuklara yönelik şiddet ve istismara sıfır tolerans vurgusu yapan Tunç, “Çocuklara yönelik en küçük şiddet, ihmal ya da istismar asla kabul edilemez. En savunmasız bireyler olan çocuklarımızın emanet edildiği hiçbir kurum bu sorumluluğu hafife alamaz” ifadelerini kullandı.

"Adli süreç kararlılıkla sürdürülecek"

Bakan Tunç, “Tek bir çocuğun bile canının yanmasına, korkutulmasına ya da travmatize edilmesine göz yumulamaz” diyerek, adli sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.







