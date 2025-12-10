İhraç talebi istifa ettirdi

CHP içinde Genel Merkez’le ters düşen kimseye yaşam hakkı tanınmıyor. Onlardan sonuncusu Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu. Genel Merkez’e yönelik eleştirileri nedeniyle kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edilen Çakır, ihraç sürecini beklemeden partiden istifa ettiğini açıkladı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE PM’YE SEVK

CHP'nin yeni MYK’sı, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Kurultayın ardından MYK'da Parti Sözcüsü olarak görevlendirilen Zeynel Emre, toplantı sürerken açıklama yaptı. Masalarındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre'ye, Hasan Ufuk Çakır'ın eleştirilerinin görüşülüp görüşülmediği soruldu. Toplantıda Çakır'ın ifadelerinin de ele alındığı bilgisini veren Emre, “Uzunca bir süredir Genel Başkanımız çok büyük hoşgörü gösterdi. Protesto eden, kızan, tepki gösterenlere, bir yerde anlayabilir miyiz, duygusunu yakalayabilir miyiz, sürece katabilir miyiz çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var. MYK tarafından o milletvekilimiz PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi ve PM buna ilk toplantıda karar verecek” dedi.

SÜRECİ BEKLEMEDİ İSTİFA ETTİ

Kesin ihraç talebiyle PM'ye sevk edilen Çakır, süreci beklemeden CHP’den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Çakır, “Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum” mesajını paylaştı. Çakır, konuya ilişkin bugün detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.

Yaşananlardan sonra Veli Ağbaba ile görüştüğünü belirten Çakır, “Bir sözünüz yok mu?” dediğini, ancak kimsenin aldırış etmediğini bildirdi. Parti yönetiminden Murat Emir'in kendisiyle iletişime geçip “Genel Başkan ile görüşme yapması gerektiğini” söylediğini belirten Çakır, kimsenin kendisiyle görüşmediğini de ifade etti.

SANDALYE SAYISI 138'E DÜŞTÜ

Çakır'ın istifasından sonra CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'e düştü. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklanan CHP'li başkanlar için “Aklanmalılar” çağrısına destek veren Çakır'ın eski adli arşiv kayıtları ortaya çıkmış, Çakır iddialara sessiz kalındığı gerekçesiyle CHP milletvekillerini protesto etmişti. Parti yönetimini "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" diye eleştiren Çakır, CHP yandaşı Halk TV'de yapılan bir haberle “Oto hırsızı” olarak suçlanmıştı.







