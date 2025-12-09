Yeni Şafak
CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı

CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı

9/12/2025, Salı
DHA
CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.
CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç.

Antalya'da önceki dönem CHP Serik ilçe başkanı olan Ş.Ç. iddiaya göre görev yaptığı dönemde belediyede yapılacak bir iş karşılığı esnaftan 80 bin TL istedi. Esnaf K. K.'nin şikayeti sonrası eski ilçe başkanı gözaltına alındı.

Antalya'da CHP Serik önceki dönem ilçe başkanı Ş.Ç., Serik Belediyesi'nde işinin halledilmesi karşılığı esnaf K.K.'den 80 bin TL istediği iddiası sonrası gözaltına alındı.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesinde yapılacak bir iş karşılığında iddiaya göre K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





