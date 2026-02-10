Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef almıştı: İYİ Parti'den ihraç edildi

Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal tweetinde; "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almıştı.