Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef almıştı: İYİ Parti'den ihraç edildi

16:1610/02/2026, منگل
G: 10/02/2026, منگل
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den ihraç edildi.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den ihraç edildi.

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalanan Mehmet Emin Korkmaz gözaltı işlemleri sonrası ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı. Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz, partisinden ihraç edildi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın İYİ Parti'den ihraç edildiği bildirildi.

İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Mihalgazi Belediye başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Korkmaz'ı partiden ihraç etti.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Emin Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede de ifade veren Korkmaz, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mehmet Emin Korkmaz'ın skandal tweetinde; "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “X isimli sosyal paylaşım platformunda ‘MEKorkmazTR’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.


