Belediye başkanına kıyafeti üzerinden çirkin hakaret

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün hakkında sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı. İYİ Parti kurucu üyesi Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın. Bu Siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var."

ERZURUM’DA YAKALANDI

Skandal paylaşım sonrası harekete geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda hesabın sahibi Mehmet Emin Korkmaz kısa süre içinde Erzurum’da gözaltına alındı. Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PEŞPEŞE TEPKİ

Akgün'ü hedef alan paylaşım sonrası tepkiler peşpeşe geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Bu ortak hassasiyet, nefret söylemine karşı ülkemizin büyük bir değeridir" diye konuştu.AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Akgün'e destek ziyaretinde bulundu.Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akgün'ü makamında ziyaret edeceğini açıklarken İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Korkmaz’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Hedef alındım

Olayın ardından Yeni Şafak’a konuşan Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Adalet Bakanı’nın açıklama yaptığını ve şüphelinin tutuklandığını söyledi. Kıyafeti üzerinden hedef alındığını belirten Güneş, kendisine yönelik suç teşkil eden sözlerle ilgili ise ayrıntılı açıklama yapmak istemediğini ifade etti.











