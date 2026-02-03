Protesto sırasında polise saldıran CHP'li belediye başkanına para cezası

Geçen yıl 19 Mart'ta İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret', CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama' suçlarından dava açıldı.