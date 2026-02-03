Yeni Şafak
Protesto sırasında polise saldıran CHP'li belediye başkanına para cezası

Protesto sırasında polise saldıran CHP'li belediye başkanına para cezası

17:103/02/2026, Salı
DHA
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki olarak Muğla’da düzenlenen protesto eylemiyle ilgili açılan davada karar çıktı. Eylem sırasında polise saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan, hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 46 bin 600 TL adli para cezası kararı verildi. Ünlü, 'görevli memura direnme' suçlamasından ise beraat etti.

Geçen yıl 19 Mart'ta İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret', CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında 'Kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama' suçlarından dava açıldı.

Ünlü'ye 46 bin 600 TL adli para cezası

Muğla 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci duruşmasında Ünlü ve Şardoğan ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın, ek inceleme yapılması yönünde talepte bulunurken, mahkeme talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü 'Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırırken, 'Görevli memura direnme' suçundan beraatine karar verdi.

CHP Muğla İl Başkanı Nazım Şardoğan ise 'Görevli memura direnme' suçundan 15 bin TL adli para cezasına, 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası hükmün ertelenmesi kapsamında 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi.






