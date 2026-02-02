Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP Genel Başkanı Özel ile Grup Başkanvekili Emir Başsavcı Gürlek'e tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özel ile Grup Başkanvekili Emir Başsavcı Gürlek'e tazminat ödeyecek

21:512/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Özgür Özel ve Murat Emir, Başsavcı Gürlek’e tazminat ödeyecek.
Özgür Özel ve Murat Emir, Başsavcı Gürlek’e tazminat ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada karar çıktı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel ve Emir’in ayrı ayrı 150’şer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Gürlek’e verilmesine karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira tazminat ödemelerine karar verildi.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Gürlek'in avukatı ile davalılar Özel ile Emir'in avukatları katıldı.

Gürlek'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

150'şer bin lira tazminat ödeyecekler

Özel'in avukatı, müvekkilinin ana muhalefet partisi genel başkanı olduğunu belirterek, davacıya yönelik sarf ettiği sözlerin siyasi nitelikte ve eleştirel sözler olduğunu savundu. Avukat, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, davanın kabulüne hükmetti.

Asıl dava yönünden Özgür Özel'in 150 bin lira, birleşen dava yönünden de Murat Emir'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine, bunun dava tarihinden itibaren alınıp işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya verilmesine karar verildi.

Özel ve Emir, Gürlek'i hedef almışlardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 17 Haziran 2025'teki grup toplantısında, Grup Başkanvekili Murat Emir'in ise aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği konuşmalarından dolayı hazırlanan dava dilekçesi İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulmuştu.



#Akın Gürlek
#Murat Emir
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2026 SGK asgari ücret desteği kimlere verilecek, kimler yararlanamayacak?