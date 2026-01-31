Bakan Kacır: DENEYAP Atölyeleri öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı

, "'Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Robotik ve Kodlama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, İleri Robotik, Enerji Teknolojileri, Tasarım ve Üretim, Mobil Uygulama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti' alanlarında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda en kıymetli hazinemiz olan evlatlarımızın her daim yanındayız"