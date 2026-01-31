Yeni Şafak
Bakan Kacır: DENEYAP Atölyeleri öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı

13:0631/01/2026, Cumartesi
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' öğrenci seçme sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından DENEYAP Atölyeleri hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kacır
, "'Yapay Zeka, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Robotik ve Kodlama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, İleri Robotik, Enerji Teknolojileri, Tasarım ve Üretim, Mobil Uygulama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti' alanlarında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda en kıymetli hazinemiz olan evlatlarımızın her daim yanındayız"
dedi.

Açıklamada, 81 ilde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde verilecek 36 Ay Ücretsiz Teknoloji Eğitimi için başvuruların 6 Mart 2026'da sona ereceği belirtildi.





