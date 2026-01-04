Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Kacır: 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişecek

Bakan Kacır: 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişecek

16:344/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İlk iki dönemde bin 647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.
İlk iki dönemde bin 647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı çağrılarının tamamlandığını belirterek, "2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na yönelik başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025 çağrılarını tamamladık. 2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ilk iki dönemde 1647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.



#Mehmet Fatih kacır
#KOSGEB
#destek ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Ocak Pazar maç programı