ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi

Entegre Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi daha eklendi.
Entegre Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi daha eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için milli imkanlarla geliştirilen ve seri imalat süreci kararlılıkla sürdürülen bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ÇELİKKUBBE’de teslimatların kesintisiz devam ettiğini, bir SİPER Sistemi'nin daha envantere kazandırıldığını bildirdi.

Seri üretim süreci hız kesmeden devam eden Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi SİPER-1'in, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

  • "Zorlu bir senaryo altında manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, SİPER-1'in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir.
  • Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için milli imkanlarla geliştirilen ve seri imalat süreci kararlılıkla sürdürülen bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz.
  • Projede emeği geçen ASELSAN ve Roketsan ekiplerini, Milli Savunma Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli personelini ve Başkanlığımız personelini gönülden tebrik ediyorum."
ASELSAN hesabından yapılan paylaşımda da
"SİPER-1 seri üretim batarya teslimatı kabul atışı. ÇELİKKUBBE'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki stratejik gücü SİPER-1, manevra yapan dost ve düşman uçakların havada olduğu zorlayıcı bir senaryoda hedefi başarıyla imha etti."
bilgisi paylaşıldı.
Roketsan'ın paylaşımında da
"Gök Vatan’ımızın sarsılmaz muhafızı SİPER, görev başında. Hava savunma sistemimiz SİPER, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu. ÇELİKKUBBE'mizin caydırıcılığını zirveye taşıyan yüksek teknoloji sistemlerimizle, ülkemizin uzun menzilli hava savunma kabiliyetini güçlendirmeye devam ediyoruz."
ifadelerine yer verildi.
