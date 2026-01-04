Yeni Şafak
Engelli ve eski hükümlülere 124 milyon liralık istihdam desteği

12:014/01/2026, Pazar
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde 288 projeye destek olduklarını, 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde, 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik. Çalışma hayatına, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımıza destek İŞKUR'dan."


#engelli
#eski hükümlü
#istihdam
