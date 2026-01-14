Bakan Kacır: Savunma sanayimizin ihracatı, geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı

Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademisi tarafından Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nin ikincisi, 14-15 Ocak tarihlerinde Ankara’da bir otelde gerçekleştiriliyor. "Yeteneğin Lideri, Liderin Yeteneği" temasıyla düzenlenecek zirvede liderlik, insan kaynağı yönetimi, yetkinlikler ve gelecek vizyonu başlıkları ele alınıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayiinde 3 bin 500’ü aşkın şirket, araştırma kurumları ve üniversitelerde yaklaşık 100 bin çalışanın yer aldığı güçlü bir üretim ve teknoloji geliştirme ağına sahip olunduğunu bildirdi. Kacır, Türk savunma ve havacılık firmalarının dünya çapındaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirterek, "Yalnızca ülkemizin değil; dostlarımızın ve müttefiklerimizin de güvenliğine katkı sunan savunma sanayimizin ihracatı, geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı. 185 ülkeye ulaştırdığımız yerli ve milli ürünlerimizle, Türk savunma sanayii markasını küresel ölçekte kalitenin ve yüksek teknolojinin sembolü haline getirdik" şeklinde konuştu.





23 yılda 369 milyar liralık yatırımın önü açıldı

Son 23 yılda savunma sanayii alanında 965 yatırımın teşvik edildiğini aktaran Kacır, bu yatırımlarla toplam 369 milyar liralık yatırım hacminin önünün açıldığını ifade etti. Kacır, 2002’den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programları aracılığıyla 2 bin 142 savunma sanayii projesine destek sağlandığını belirterek, "4 bin 300 bilim insanımız ve gencimize toplam 64,1 milyar lira kaynak sunduk" değerlendirmesinde bulundu.

Kritik savunma projeleri TÜBİTAK bünyesinde geliştirildi

TÜBİTAK enstitüleri bünyesinde hayata geçirilen projelere değinen Kacır, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN ve SOM-J gibi milli füzelerin, KUZGUN akıllı mühimmat ailesinin, milli muharip uçak KAAN’ın ana yönetim bilgisayarları ve gerçek zamanlı işletim sisteminin bu çalışmaların somut çıktıları olduğunu söyledi. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN projelerinin ardından ramjet motorlu uzun menzilli füze GÖKHAN’ın geliştirildiğini kaydeden Kacır, bu projenin Türkiye’nin hava hakimiyetine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.





Yeni nesil teknolojiler savunma mimarisine entegre ediliyor

Milli Teknoloji Hamlesi’nin sağladığı ivmenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Kacır, "Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkaracağız. Teknolojiyi sahada en etkin biçimde kullanabilen ülkeler gelecekte söz sahibi olacak" dedi.

Bu doğrultuda lazer, elektromanyetik silahlar, otonom ve sürü sistemler, siber güvenlik, uzay, hipersonik ve kuantum teknolojilerinin savunma mimarisine entegre edilmesine yönelik projeler başlatıldığını aktaran Kacır, yenilikçi teknolojilerin öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Ar-Ge merkezleri ve girişimler destekleniyor

Savunma sanayiinde 79 Ar-Ge ve tasarım merkezinde 23 bin 700 kişinin istihdam edildiğini belirten Kacır, teknoparklarda faaliyet gösteren 340 girişimde ise yaklaşık 7 bin 900 çalışanın görev yaptığını söyledi.

Her ölçekteki girişimin ihtiyaçlarına yanıt verecek altyapı ve destek mekanizmalarının geliştirildiğini ifade eden Kacır, "Ana yüklenicilerimiz ile girişimler arasındaki iş birliğini güçlendirerek yeni başarı hikâyelerinin filizlenmesini ve hızla ölçeklenmesini sağlayacağız" dedi.







