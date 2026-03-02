Bakan Kacır: 2026’da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak

"Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son 4 yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak"