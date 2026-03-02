Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Kacır: 2026’da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak

Bakan Kacır: 2026’da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak

13:252/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bakan Kacır, 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.
Bakan Kacır, 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü bildirerek, "Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yönelik paylaşım yaptı.

Küresel gelişmelerin, sanayi üretimi ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemde olduğunu gösterdiğini belirten Kacır,
"Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son 4 yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak"
değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri ile dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalarla destekleyecekleri Türk sanayisinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi'nin öncüsü olmayı sürdüreceğini kaydetti.




#büyüme verileri
#TÜİK
#Mehmet Fatih Kacır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Netanyahu'nun ofisi vuruldu mu?