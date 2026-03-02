Togg, 2026 Mart ayına özel yeni finansman desteğini duyurdu. Bireysel ve kurumsal müşteriler artık %0 faizli kredi ve peşinatsız araç alma fırsatından yararlanabilecek. Yerli ve milli otomobil markası Togg, araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İşte aylık ödeme ve faiz oranları...
Togg, mart ayına özel olarak hazırladığı yeni Togg finansman desteği kampanyasını
kullanıcılarla buluşturdu.
Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan bu özel kampanya, hem bireysel hem de kurumsal müşterileri hedefleyerek %0 faizli kredilerden peşinatsız araç sahibi olma imkanına kadar birçok cazip avantaj içeriyor.
Togg, mart ayı boyunca geçerli olacak kampanyası kapsamında bireysel kullanıcılar için çeşitli kredi seçenekleri hazırladı. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatlar, Togg’un T10X ve yeni sedan modeli T10F için geçerli.
Bireysel kullanıcılar için sunulan faizsiz kredi seçenekleri şu şekilde;
T10F V2, T10X ve T10F 4More versiyonları için 750 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkanı.
T10X V2 versiyonu için ise 500 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği.
Bununla birlikte, daha yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyenler için 2,32 ile 2,44 arasında değişen faiz oranlarıyla farklı kredi alternatifleri de mevcut.
Tamamına kredi kullanılıyor
Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra avantajlı koşullarda tamamına kredi opsiyonu da Togg tarafından sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonları için cihaz bedelinin tamamına 48 ay vadeli krediden faydalanmak mümkün. Bu sayede şirketler, peşinat ödemeden Togg sahibi olabiliyor.
Örneğin, T10F V2 modeline 2 milyon 475 bin TL kredi kullanarak 48 ay vade ve %2,69 faiz oranıyla sahip olmak mümkün. Ayrıca, filosunu Togg ile yenilemek isteyen şirketler için 5 ve üzeri alımlarda ek fırsatlar da sağlanıyor.
6 aylık şarj ve ilk bakım ücretsiz
Mart ayında sipariş edilen Togg akıllı cihazlarında bin 500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40 bin kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakım ücretsiz sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, 80 bin kilometreye veya 4 yıla kadar (hangisi önce dolarsa) bakım masrafı ödemeden araçlarını kullanma avantajına sahip oluyor.