1.071 kiralık konut aralıkta teslim edilecek

Pendik'te Orta ve Dumlupınar mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi dün gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında İstanbul'a 100 bin sosyal konut ayrıldığını ve inşaatların sürdüğünü aktardı. Kurum, İstanbul'da ilk kez başlatılan kiralık konut uygulamasına ilişkin bilgi de verdi. Bakan Kurum, TOKİ'nin ev sahibi olacağı kiralık konutlar için başvuruların alındığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki ay ilk 1.071 kiralık konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize 10 bin liradan başlayan kiralarla teslim edeceğiz. 12 ilçemizde toplamda 15 bin konutu kiralayacağız" dedi.

PENDİK'TE 2 BİN 28 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KURASI ÇEKİLDİ

Bu projeyle daha fazla vatandaşı sağlam konutlarla buluşturmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kurum, "Bu projeyle de binlerce vatandaşımızı daha sağlam konutlarla buluşturacak, zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutacağız" dedi. Kurum, bugün Dumlupınar ve Orta mahallelerinde bu hizmet zincirine yeni bir halka eklediklerini ifade ederek, "45 blokta 1.747 konut ve 281 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 28 bağımsız bölümün kuralarını çekiyoruz" şeklinde konuştu.

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