Tüm emeklilere seyyanen zam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin emekli maaşlarına yönelik eleştirilerini yanıtlarken 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla teknik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını belirten Şimşek, artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının değerlendirildiğini söyledi. Şimşek, "Bir kere düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. İkincisi, yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Dolayısıyla herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor" diye konuştu. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını ve birden fazla bakanlığı ilgilendirdiğini kaydeden Şimşek, bu aşamada herhangi bir rakam açıklamanın doğru olmayacağını söyleyerek, "Nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum" dedi.

Listeler neden açıklanmıyor?

Bakan Şimşek, bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinden gelen 'fon listesi neden açıklanmıyor' sorusuna ise "Bu listeler niye açıklanmıyor? Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Açıklanmasında ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim" dedi.

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