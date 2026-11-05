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Türk Telekom'un üçüncü çeyrek geliri 86,4 milyar TL'ye ulaştı: Yatırımlarda güçlü büyüme

Türk Telekom'un üçüncü çeyrek geliri 86,4 milyar TL'ye ulaştı: Yatırımlarda güçlü büyüme

11:54, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türk Telekom'un üçüncü çeyrek geliri 86,4 milyar TL'ye ulaştı: Yatırımlarda güçlü büyüme
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Teknoloji vizyonu ve güçlü yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2026’nın üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 11,9 artışla 86,4 milyar TL'ye yükseltti. Türk Telekom’un üçüncü çeyrekteki FAVÖK’ü yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 37 milyar TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrekteki net karı 7,7 milyar TL olan Türk Telekom, lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,2 artışla 27,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye’nin her köşesine uzanan teknoloji vizyonu ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla güçlü büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, üçüncü çeyrekte toplam abone sayısını 58,5 milyona yükseltti. Mobil segmentte uzun zamandır gösterdiği başarılı performansını bu çeyrekte de sürdüren Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise 33,4 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom’un 2026 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 592 bin km’ye, fiber hane kapsaması 34,8 milyona yükseldi. Türk Telekom’un fiber abonelerinin, toplam sabit genişbant portföyü içindeki payı ise yüzde 94,6’ya ulaştı.

“Teknolojiyi ekonomik değere dönüştüren kabiliyetlerimizle büyümemizi hızlandırdık”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin,
“Teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en güçlü araçlarından biri olarak konumlandırıyor, birikimimizi yaşamın tüm alanlarına aktararak kalıcı değer yaratmaya odaklanıyoruz. Teknoloji vizyonumuz, güçlü altyapımız ve geniş bir alana yayılan uygulama yetkinliğimizle kamu ve özel sektörle yeni iş birlikleri geliştirerek, ülkemizin önemli dijital dönüşüm projelerinde başarılı çalışmalara imza attık. Teknolojiyi ekonomik değere dönüştürme kabiliyetimizle hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm projeleri, bu çeyrekte gelir büyümemize hız kazandırdı. Çeşitlendirilmiş gelir yapımızı pekiştirerek ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç 2026’nın ilk 9 ayında yatırım harcamalarımızı yıllık bazda yüzde 38 artırarak 71,6 milyar TL’ye yükselttik.
Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en önemli iklim konferansı COP31'in iletişim ve teknoloji altyapısını uçtan uca üstlendik ve zirvenin Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olduk. COP31’de fiber ve mobil altyapımızdan veri merkezlerimize, bulut ve yeni nesil teknoloji çözümlerimize kadar uzanan teknoloji birikimimizle, uluslararası gündeme yön verecek iklim kararlarını teknoloji gücümüzle tüm dünyaya taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz”
dedi.

Türk Telekom, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2026’nın üçüncü çeyreğinde büyüme ivmesini hızlandırarak konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 11,9 artışla 86,4 milyar TL’ye yükseltti. Türk Telekom’un, yılın üçüncü çeyreğindeki FAVÖK’ü yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 37 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42,9 oldu. Üçüncü çeyrekteki net karı 7,7 milyar TL olan Türk Telekom, lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,2 artışla 27,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom’un 2026 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 58,5 milyona ulaştı. Türkiye’nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, Türk Telekom’un fiber ağının uzunluğu 592 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 34,8 milyona yükseldi. Mobil alanda büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, mobil abone sayısı 33,4 milyona ulaştı.

“Mobil abone kazanımında artış sürüyor”

Mobil abone kazanımında uzun süredir devam eden başarılı performanslarını sürdürdüklerini belirten Şahin,
“Bu dönemde mobil abone sayımız 33,4 milyona ulaştı. Mobilde 670 bin net abone kazanımıyla müşteri tabanımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son on iki ayda 2,8 milyona ulaşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda uzun vadeli stratejimizin olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir teknoloji anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürürken, mobil iş kolumuzu da büyütmeye devam edeceğiz”
 dedi.

“Sabit geniş bant abonelerimizin tamamına yakını fiberle erişim sağlıyor”

Herkes için yüksek hızda erişim sunma hedefiyle 81 ilin her köşesinde fiber altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirten Şahin,
“Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 15,4 milyon olarak seyrederken, fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 94,6’ya yükseldi. Sabit hat imtiyaz sözleşmemizin yenilenmesiyle birlikte stratejik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fiber ağ uzunluğumuz 592 bin km'ye yükseldi ve fiber altyapımız 34,8 milyon hane kapsamasına ulaştı. FTTC’den FTTH/B’ye dönüşüm yatırımlarımızın desteğiyle, FTTH/B hane kapsaması çeyreklik bazda 787 bin artışla 19 milyona ulaştı”
 diye konuştu.

“COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisiyiz”

Türkiye'nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’nın ev sahipliği yapacağı ve dünyanın en önemli iklim konferanslarından biri olan COP31'de, "Master Partner" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer alacaklarını belirten Şahin,
“Türk Telekom olarak fiber ve mobil ağlardaki kapsamlı altyapı gücümüzü, veri merkezi, siber güvenlik ve yeni nesil teknoloji çözümlerindeki yetkinliklerimizle COP31'in iletişim ve teknoloji altyapısını uçtan uca sağlayacağız. Ülkemizin teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki konumunu küresel ölçekte ve uluslararası bir platformda temsil edeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla öncülük ettiğimiz dijital dönüşüm çalışmalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı tüm dünyayla paylaşacağız”
dedi.

“Milli teknoloji ekosistemimizi güçlendiren her hamlede Türk Telekom olarak imzamız var”

Şahin,
“Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken güçlü bir iletişim altyapısı oluşturmanın yanı sıra teknoloji geliştirme kapasitesini artırmayı da stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten bir Türkiye vizyonuna katkı sunmak amacıyla yerli ve milli Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim temelli bir Ar-Ge yaklaşımını benimsiyor, 6G ve ötesi teknolojilerden yapay zekâ destekli ağ yönetimine, yeni nesil haberleşme sistemlerinden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Yenilikçi vizyonumuzu ve saha deneyimimizi akademik birikimle buluşturmak için bu yıl alanlarında uluslararası ölçekte önemli çalışmalara imza atan akademisyenlerimizin yer aldığı Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Kurulu’nu hayata geçirdik.
Yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonumuzu yeni nesil ürünlere de taşıyoruz. ASELSAN ile üzerinde çalıştığımız yerli telefon projesini bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri olarak görüyoruz. Türk Telekom’un haberleşme teknolojileri ve 5G alanındaki birikimini ASELSAN’ın mühendislik ve üretim yetkinliğiyle buluşturuyoruz. Yerli cihazın geliştirilmesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız yalnızca ‘yerli’ olduğu için tercih edilen bir telefon ortaya koymak değil; teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek. Türk Telekom olarak milli teknoloji ekosistemimizi geliştirecek her hamlede biz varız. Ülkemizin yerli teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sunmaya devam edeceğiz”
dedi.

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Başlıklar :Türk TelekomEbubekir Şahinfavök
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