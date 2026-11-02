Bilerek 158 dönüm arazideki domatesi ezdiler: Çiftçinin zararı 15 milyon lira

Sütlaca kadar yediler: Bin 950 liralık hesabı ödemeyip çitten kaçtılar

Eskişehir’de iddiaya göre bir dönerciye gelen 3 kişi, sipariş ettikleri bin 950 TL tutarındaki yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtı. Yeni işe başlayan garsonu "para çekmeye gidiyoruz" bahanesiyle kandıran iddiaya göre şüphelilerden biri masada beklerken, gelen giden olmayınca o da bahçe çitlerinden atlayarak işletmeden uzaklaştı.