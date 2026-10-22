Eskişehir merkezli 3 ilde 60 milyon TL’lik tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "vadeli araç satışı" adı altında senet karşılığında yüksek faizle para verdikleri, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 60 milyon TL alacaklı konumda bulundukları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve M.A. tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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