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Yitiksöz Dergisi’nin 38. sayısı (Kasım-Aralık 2026), “Postkolonyalizm Özel Sayısı” başlığıyla yayımlandı. 672 sayfalık hacimli sayı, sömürgeciliğin bugünkü sterilize edilmiş biçimlerini şiir, öykü, söyleşi, deneme ve inceleme yazılarıyla ele alıyor.

Ön ve arka kapakta Hasan Aycın imzası

Sayının ön ve arka kapağında Hasan Aycın’ın çizgilerine yer verildi. Kapak dışında dergide on üç ayrı Hasan Aycın çizgisi daha var. Ön kapakta Sezai Karakoç ’un Sesler adlı kitabında yer alan “Köpük” şiirinden beş dize, arka kapakta ise Mürid el-Bargusî’nin İbrahim Demirci’nin Türkçe söyleyişiyle yayımlanan “Kaptan” şiiri bulunuyor.

Derginin bakış açısı

Yitiksöz imzalı “İnsanın Yol Azığı Olarak Sorumluluk Aşısı” yazısı, derginin konuya yaklaşımını ortaya koyuyor. Yazıda, ilahi ilkeler doğrultusunda sorumluluk yüklenen insanın ideal şahsiyet yolunda ilerleyeceği, nesnelere kulluk edenin ise esaretin içine düşerek sömürgecilik zihniyetini bilinçaltına yerleştireceği vurgulanıyor. Yapay zekânın tahakkümünün insanî olanı yok etmeyi hedeflediğine dikkat çekilen yazıda, bu yok oluşa karşı derlenip toparlanmanın önemi hatırlatılıyor.

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Şiir, öykü ve çeviri bölümleri

Sayının şiir bölümünde Faruk Uysal, Adem Turan, Hüseyin Akın, Yunus Emre Altuntaş, İrfan Çevik, Vural Kaya, Bilgehan Taha Solak, Sinan Davulcu, Nurettin Durman, Tayyip Atmaca, Selim Somuncu, Süleyman Karaca, Yaşar Akgül, Mustafa Uçurum, Yasin Mortaş, Ömer Hatunoğlu, Kadir Ünal, Hüseyin Çolak, Baha Polat, Asiye Ceyhan, Akif Dut, İnci Okumuş, Derya Kurtoğlu, Seher Özkök ve Ekrem Elmas’ın yanı sıra Mahmud Derviş, Temim El-Bergusi, Derek Walcott, Yamanokuchi Baku, Ertawıl Qondıger, Nakano Shigeharu ve Mürid El-Bargusî’nin şiirleri yer alıyor.

Öykü bölümünde Mustafa Çiftçi, Cahid Efgan Akgül, Manolya Gürocak, Sadık Yalsızuçanlar, Ayşe Bağcivan, İbrahim Yarış, Özcan Ünlü, Recep Ayık, Derya Gezgin, İlknur Polat, Gülçin Yağmur Akbulut, İsmail Kılınç, Samira Azzam, Nakajıma Atshushı ve Çiri Yukie imzalı metinler bulunuyor. Sayıda ayrıca Şeftali Çocuk adlı Momotarou Masalı’na da yer veriliyor.

Söyleşiler

Manolya Gürocak, çağdaş düşünür Ziyaüddin Serdar ile insanı ve gezegeni kurtaracak “üçüncü bilincin arayışları” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Serdar söyleşide, İngilizcenin emperyalizmin ve sömürgeleştirmenin dili olduğunu, insanı kendi kavramsal alanına hapsettiğini belirtiyor ve Urduca ile Kur’an’ın kavramsal haritasının bu tuzaklardan korunmada belirleyici olduğunu ifade ediyor.

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Elif Tokkal’ın Yasin Aktay ile “Yeni Bir Oksidentalizme Doğru” başlığı altında yaptığı söyleşide ise sömürgeciliğin dikkat, veri ve algoritma üzerinden yürüyen yeni biçimi tartışılıyor. Aktay, oksidentalizm çalışmalarının algoritmik iktidarı da kapsaması gerektiğini, ancak meselenin teknolojinin milliyeti değil kurduğu iktidar ilişkisi olduğunu söylüyor. Aktay’a göre dekolonizasyonun nihai hedefi efendiyi değiştirmek değil, efendilik ilişkisini aşmaktır.

Makale ve incelemeler

Postkolonyalizmin farklı varyantlarını ele alan dosyada şu yazılar yer alıyor:

• M. Hakan Türkçapar, sömürge sonrası süreçte psikoloji ve psikiyatriyi

• Şule Demirtaş, postkolonyal söylemin sınırlarını

• Ahmet Demirhan, Türkiye’de post-kolonyalliğin etkisizliğini

• Ziyaüddin Serdar, “Batı Nedir ve Nerededir?” sorusunu

• Mahmut Özer, yapay zekâ çağında eğitimde epistemik bağımlılığı

• Nurullah Öztürk, haber ve algoritma ilişkisini

• Mustafa Şahin, madunun konuşamaması meselesini

• Merve Sultan Akçakaya, sömürgeleştirilmiş aklın hezeyanlarını

• Aqbota Abıyır, Cengiz Aytmatov’un yapıtlarında sömürgecilik karşıtı söylemi

• Esma Yıkmaz ve Merve Şener, İran sinemasındaki postkolonyal izleri

Kitap tanıtımları

Feyzanur Emiroğlu, Melek Demirdöğen, Betül Ünlü Kocakoç, Sercan Ceylan, Erol Çetin, Nigar Gizem Ünal, Mustafa Zahid Ergün, Sema Noyan ve Ulaş Bingöl, postkolonyalizmi ele alan kitap ve yazarları değerlendiriyor.

Derginin mesajı

Yitiksöz, sayısıyla çağın insanına “Her daim dikkatli ol, seni sömürmek isteyenler yeni biçimler deniyor” uyarısında bulunuyor. Dergi, insanın tasavvur, tahayyül ve tefekkür becerilerini hedef alan uluslararası emperyalist sisteme karşı direnişin yolunu, Kur’an-ı Kerîm’i ve Hz. Muhammed ’in (AS) örnekliğini idrak ederek içselleştirmekte görüyor. Nesnelere köle olmaktan vazgeçip Allah’a kul olmanın insanı özgürleştiren tek yol olduğu vurgulanıyor.

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Nereden okunur?

Yitiksöz 38'i elektronik ortamda şu adreslerden okumak mümkün:

• https://duranboz.com/category/yitiksoz/

• https://yitiksoz.com.tr/sayilar

• https://marastaedebiyat.com/yitiksoz

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