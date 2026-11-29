Paris'te UNESCO merkezinde 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen kültür gecesinde Kofiyetna grubu dabke gösterisi yaptı, Filistinli sanatçı Salwa Jaradat ise sahne aldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde sahne alan Filistinli sanatçı Salwa Jaradat, Filistinlilerin müzik ve kültür dahil farklı alanlarda kendilerini ifade edebilmesinin önemli olduğunu söyledi.

UNESCO merkezinde 27 Kasım'da, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla bir kültür gecesi düzenlendi.

Dabke gösterisi ve Arapça eserler

Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanan etkinlikte Filistinli sanatçı Jaradat sahne aldı.

Jaradat "Vatanım" ve "Ruh" başlıklı çok sayıda Arapça eser seslendirirken, Kofiyetna grubu geleneksel Filistin halk dansı dabke yaptı.

Birçok davetli, Filistin kültürünün yaşatıldığı geceye geleneksel Filistin nakış sanatı tatreez motifli kıyafetler ve kefiyelerle katıldı.

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Esra Taşkın Anadolu Ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla kültür gecesi düzenlendi. Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikte, Filistinli sanatçı Salwa Jaradat sahne aldı. Jaradat'ın "Vatanım" ve "Ruh" başlıklı çok sayıda Arapça eser seslendirdiği etkinlikte, Kofiyetna grubu, geleneksel Filistin halk dansı dabke yaptı.

Kassabri Filistin'i tanımladı

Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Kays Kassabri, etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin halkının topraklarından koparılmaya ve zorla yerinden edilmeye çalışıldığını söyledi.

Kassabri, Filistin'i tanımlamak için "İzlerini silmeye, zenginliklerine el koymaya, zeytin ağaçlarını kökünden sökmeye ve yüzyıllar boyunca halkının kimliğini yoğurmuş olan kültürünün susturulmaya çalışıldığı topraklar." ifadesini kullandı.

Filistin halkıyla dayanışma içinde olmanın vicdani bir mesele olduğunu vurgulayan Kassabri, Filistin'in yüzyılları aşan bir kültüre sahip "hafıza diyarı" olduğunu dile getirdi.

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Regner: "Gazze'deki yıkımın boyutu eşi benzeri görülmemiş bir durumda"

UNESCO Genel Direktörü Yardımcısı Asa Regner, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da yıkımların ve kısıtlamaların eğitimi, günlük yaşamı ve bilgiye erişimi sekteye uğratmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki yıkımın boyutu eşi benzeri görülmemiş bir durumda." dedi.

Gazze'de eğitim kurumlarının yüzde 95'inden fazlasının onarılması veya yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Regner, "Bu durum, toparlanma süreci için hayati önem taşıyacak öğretmenlerin, doktorların ve mühendislerin eğitimini tehdit etmekte." ifadesini kullandı.

Regner ayrıca Filistin halkının kimliğini ve tarihini taşıyan kültürel mirasının büyük bir tehdit altında olduğunu söyleyerek, UNESCO'nun Gazze'de 164 kültür alanının zarar gördüğünü tespit ettiğini aktardı.

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Esra Taşkın Anadolu Ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla kültür gecesi düzenlendi. Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikte, Filistinli sanatçı Salwa Jaradat sahne aldı. Jaradat'ın "Vatanım" ve "Ruh" başlıklı çok sayıda Arapça eser seslendirdiği etkinlikte, Kofiyetna grubu, geleneksel Filistin halk dansı dabke yaptı.

Yahya: "Filistin, bir medeniyet diyarıdır"

Cibuti'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayeid Yahya, Filistin halkının çok ağır acılar çekmeye devam ettiğini söyleyerek, "Yıkımlara, yerinden edilmelere ve darlıklara rağmen bu halk, topraklarına ve kimliğine bağlı kalmayı sürdürüyor." dedi.

Yahya, Filistin halkının özgür ve haysiyetli bir şekilde egemen bir devletin bünyesinde yaşama hakkı bulunduğunu söyledi ve "İşgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum, tüm insanlığın vicdanına seslenmekte." ifadesini kullandı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistinlilere "Yalnız değilsiniz" mesajını ilettiklerini söyleyen Yahya, "Filistin, bir medeniyet diyarıdır." dedi.

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Tunus'un UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dhia Khaled, bölgede barışın yalnızca uluslararası toplumun yardımıyla sağlanabileceğini söyleyerek, "Filistinliler de tıpkı diğer insanlar gibi özgürlük, haysiyet, güven ve refah içinde yaşamalı." diye konuştu.

Khaled, Filistinli şair Mahmud Derviş'in kaleme aldığı "Bu dünyada hayatta kalmayı hak eden şeyler var" dizesini hatırlattı ve kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Jaradat: "kendimizi ifade etmemiz için seslerin olması daima önemli"

Sanatçı Jaradat, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Filistinliler için müzikte, kültürde veya başka türlerde kendimizi ifade etmemiz için seslerin olması daima önemli." dedi.

Filistinlilerin diğer insanlara anlatacak güçlü bir kültüre, hikayelere ve arşivlere sahip olduğunu söyleyen Jaradat, "Şarkı söylediğimde yalnızca geleneksel repertuvarı değil, ayrıca Filistinli bestecilerin Filistin eserlerini temsil ediyorum. Bu, Filistin'i her yönüyle ve tüm yüzleriyle temsil etmek için çok önemli." diye konuştu.

Kendi albümünden 2 eseri de etkinlikte seslendirdiğini söyleyen Jaradat, izleyicinin olumlu karşılık vermesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Esra Taşkın Anadolu Ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla kültür gecesi düzenlendi. Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikte, Filistinli sanatçı Salwa Jaradat sahne aldı.

Mimar İraqi eserlerin sözlerinden etkilendi

Etkinliğe katılan Lübnanlı ve Faslı mimar Yasmine İraqi, "Filistin'in tüm mirasını ve birikimini öne çıkarmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Jaradat'ın seslendirdiği eserlerdeki sözlerden çok etkilendiğini söyleyen İraqi, Jaradat'ın Filistinli şair Derviş'in şiirlerini de yorumladığını kaydetti.

Hallouss: "Kültür sayesinde bir millet varlığını sürdürüyor"

Seyircilerden Fas asıllı İspanyol öğretmen Wissal Hallouss, seslendirilen şarkıların kendisini duygulandırdığını, daima dabke performansı görmeyi hayal ettiğini söyledi.

Hallouss, "Filistin'de barışın sağlanmasını ve (Filistinlilerin) kendi topraklarına kavuşabilmelerini umuyoruz." diyerek Gazze'deki soykırımın sona ermesini istediğini söyledi.

Hallouss, "Kültür sayesinde bir millet varlığını sürdürüyor." diyerek, kültür kalmadığında ülkelerin yok olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Esra Taşkın Anadolu Ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla kültür gecesi düzenlendi. Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikte, Filistinli sanatçı Salwa Jaradat sahne aldı.

Osica: "yalnızca hüznü değil neşeyi de bulabileceğiniz bir yer"

Etkinliğe katılan Polonyalı öğrenci Karolina Osica, konserin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Osica, "Zor zamanlarda kültür, yalnızca hüznü değil neşeyi de bulabileceğiniz bir yer." diyerek müziğin sınırları aşarak insanları birbirine bağlayabilme gücü olduğuna dikkat çekti.

Seyircilerden Avustralyalı öğrenci Nicolas Lourenco, konserin muhteşem olduğunu söyleyerek, "Halk için ne ifade ettiğini anlamak için geleneksel Filistin dansını görmek çok önemli." dedi.

Lourenco ise Gazze'de yaşananların "korkunç" olduğunu, bölgedeki soykırım girişimine karşı gelecek nesiller için kültürün muhafaza edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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