6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Edebiyat birleştirir” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, 16 ülkeden şair, yazar ve düşünce insanını buluşturdu. Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki töreni Okan Bayülgen ve Fulya Kalfa sundu. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, edebiyatın milletlerin tarihini, kültürünü, inancını ve dilini kuşaktan kuşağa taşıyan önemli bir miras olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin edebiyat geleneğine dikkat çekerek bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini dile getirdi.

9 KATEGORİDE ÖDÜL

Törende Şiir Ödülü Mustafa Köneçoğlu’na, Çeviri Şiir Ödülü Bosna Hersekli şair ve yazar Faruk Sehic’e, Roman Ödülü Moldova edebiyatının önemli isimlerinden Nicolae Spataru’ya verildi. Öykü Ödülü Mehmet Kahraman’ın, Çocuk Edebiyatı Ödülü Ayşegül Sözen Dağ’ın, Düşünce Ödülü Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin oldu. Yayın Ödülü Prof. Dr. Mustafa Koç’a, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Beşir Ayvazoğlu’na, Jüri Özel Ödülü ise şair ve yazar Ali Akbaş’a takdim edildi.

GAZZE’NİN ÇOCUKLARINA ÇİÇEKLİ BİR ARMAĞAN

Ödül alan usta isim Beşir Ayvazoğlu, Kahramanmaraş’ın edebiyata verdiği önemin başka şehirlerde pek karşılaşmadığı bir yaklaşım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ı çok takdir ediyorum. Edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılması hakkıydı. Ömür boyu yazıp çizen biri olarak emeğimizin fark edilmesi hoşumuza gidiyor. Bizi motive ediyor. Gönülden sevindim.”

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Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü kazanan Ayşegül Sözen Dağ da ilk kez bir ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu dile getirdi. 12 yıldır çocuklar için şiir, masal ve hikâyeler yazdığını belirten Dağ, “Bu ödül benim için müthiş bir motivasyon kaynağı oldu. Çünkü bana göre denizin söküklerini balıklar, gökyüzünün söküklerini kuşlar, dünyanın söküklerini çocuklar diker. Çocuk edebiyatı alanında aldığım bu ödülü de başta ülkemin çocukları olmak üzere dünyanın bütün çocuklarına ve Gazze’nin çocuklarına çiçekli bir armağan olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Revnakoğlu’nun hatırasına vefa

Ketebe Yayınları’ndan çıkan Revnakoğlu çalışmasıyla Yayın Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Mustafa Koç, ödülü Revnakoğlu’nun hatırasına bir vefa olarak değerlendirdi. Koç, “Bu ödül Revnakoğlu merhuma verilmiştir. Ben ona vekaleten almaya geldim. Bu güzel şehre ödül vesilesiyle ilk kez geldim. Bu şehri ve insanlarını sevdim” dedi.

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