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TİP’li belediye başkanından 20 yıllık sorunu çözen AK Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e teşekkür
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11:02, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:17, 24/10/2026, Cumartesi

TİP’li belediye başkanından 20 yıllık sorunu çözen AK Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e teşekkür

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Samandağ ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla birlikte Kuşalanı Mahallesi’nde bulunan okullar bölgesinde 20 yıllık kronik soruna alt yapı ve asfaltlanan yolla birlikte kalıcı olarak çözüm bulundu. Bölgedeki çalışmalardan ötürü AK Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür eden Türkiye İşçi Parti’li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, "Mehmet Öntürk başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum, 20 yıllık kronik sorun altyapısı ve kalıcı asfalt yoluyla birlikte çözülmüş oldu" dedi.

Göreve geldiği 31 Mart 2024 tarihinden bu yana depremin vurduğu Hatay’da her noktaya ve her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün özverili çalışmalarıyla il genelinde sağlıklı ve güvenli ulaşım altyapısı oluşturmak amacıyla yol modernizasyon çalışmalarına devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesinin ardından harekete geçerek yeni yol yatırımını hayata geçirdi. Özellikle okullar bölgesi olarak bilinen ve 4 okulun bulunduğu alanda 2 bin öğrenci ile ailelerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yaklaşan kış mevsimi öncesinde yol sorununa son vermek amacıyla başlatılan asfalt seriminde bin 600 metrelik yola asfalt serildi.Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bölgedeki çalışmaların Büyükşehir ile koordineli şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu bölgede çalışmaları Samandağ Belediyesi ve Hatay büyükşehir Belediyesi koordineli olarak yürütüyor. Asfalt döküm işlemleri Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Dipnot olarak belirtmek istiyorum; içme suyu, kanalizasyonun ve alt yapının tamamen tamamlandığı tek yer Kuşalanı Mahallesi’nde okul bölgesidir. Burada 4 okul, bulunmakta ve 2 bin öğrenci eğitim almaktadır. Burada altyapı çalışmalarını bizim ısrarımızla kabul eden ve bu bölgenin yapılmasının talimatını veren Mehmet Öntürk başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. 20 yıllık kronik sorun, altyapısı ve kalıcı asfalt yoluyla birlikte çözülmüş oldu. Özellikle alt yapısıyla, üst yapısıyla tamamen bitmiş bu yollar için Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkanımız Mehmet Öntürk’e teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Şahutoğlu, sunulan hizmetlerden dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve HBB ekiplerinin yanı sıra Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başlıklar :HatayAK PartiMehmet ÖntürkEmrah KaraçayTeşekkür
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