İzmirli vatandaştan yol çalışması yorumu: Arkadaş bu ne hız? İzmir’e ne oldu böyle?

İzmir’de yaşayan bir vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden yol çalışmasındaki tempoya şaşırdığını ifade etti. Vatandaş, çalışmalara ilişkin "Arkadaş bu ne hız? İzmir’e ne oldu böyle? Normalde burada 1 kişi çalışırdı, 3 güne bir taş koyarlardı, bu yol da iki yıla anca biterdi. Şimdi 8 kişi ve çok hızlı çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.