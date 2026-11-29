Emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz (61), Erzincan'da doğadan topladığı taşları tek tek kesip şekillendirerek minyatür evler, deniz fenerleri ve su değirmenleri yapıyor.

Taş parçalarını bir araya getirip eserler üreten Akyüz, bunları arkadaşlarına hediye ediyor. Emeklilere ise kendilerini hayata bağlayacak hobiler edinmelerini tavsiye ediyor.

Atölyesinde minyatür eserler üretiyor

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki 26 yıllık görevinin ardından emekli olan Akyüz, boş vakitlerini değerlendirmek için elektrikli ev aletleri tamiri üzerine iş yeri açtı. Bir süre sonra atölyesinde, doğada karşılaştığı taşları kesmeye başlayan Akyüz, minyatür evler yapmaya başladı.

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Doğal taşların yanı sıra ahşap ve metal malzemeler de kullanan Akyüz, bugüne kadar çok sayıda minyatür eser ortaya çıkardı. Kız Kulesi'nden esinlendiği deniz feneri ile Konya’da gördüğü değirmenin de minyatürünü inşa etti.

Akyüz, emeklilik sonrasında bir süre dinlenip dostlarını ziyaret ettiğini, ancak zamanla sıkılmaya başladığını anlattı. Yeniden işe yarama ve bir şeyler başarma duygusunu yaşamak istediğini söyledi.

Mesleğini elektrik teknisyeni olarak sürdürmek ve hobileriyle uğraşmak amacıyla iş yerini açtığını belirten Akyüz, kardeşleriyle birlikte burada sohbet ederek vakit geçirdiğini ifade etti.

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DHA Erzincan'da emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşlarla minyatür evler ve deniz fenerleri yapıyor

DHA Erzincan'da emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşlarla yaptığı minyatür taş ev, değirmen ve deniz fenerini sergiliyor.

Deniz fenerinde yaklaşık 2 binin üzerinde taş kullandı

Akyüz, doğada gördüğü taşları değerlendirdiğini dile getirerek şöyle konuştu: "Bunları topladık, ebatlandırdık, kestik. Aklımıza olan bazı şeyleri yapmaya çalıştık. Bu işler bayağı emek istiyor. Deniz fenerini Kız Kulesi’nden esinlenerek yapmıştım. Bunun yapımında yaklaşık 2 binin üzerinde taş kullandım. Taşları tek tek kesmek, ebatlandırmak, projelendirmek epey zaman alıyor. İnsan sevdiği bir işi yapınca yorulduğunu da pek fazla hissetmiyor"

DHA Emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz, Erzincan'da doğadan topladığı taşlarla yaptığı minyatür su değirmeni ve evleri sergiliyor.

Emeklilere hobi tavsiyesi

Kendisi gibi emekli olanlara el işi, ahşap, taş gibi uğraşlarla zamanlarını değerlendirmelerini tavsiye eden Akyüz, "Tavsiyem, zamanlarını geçirebilecekleri, zamanı iyi değerlendirebilecekleri bir şeyler yapsınlar. Böyle şeyler üretebilirler. Kendilerinden sonraki nesillere de bir şeyler bırakırlar. Çünkü insanların ismi unutulduğunda gerçekten ölmüş oluyor, bu dünyadan ayrılmış oluyor. İsminizi uzun süre yaşatabilecek bir şeyler yapmaya çalışın" dedi.

DHA Erzincan'da emekli elektrik teknisyeni Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşlarla yaptığı minyatür ev, değirmen ve su yapılarını atölyesinde sergiliyor.

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