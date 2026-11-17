Türk F-16'larından 11 bin kilometrelik tarihi uçuş
Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs 161'inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-16 pilotları, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi. Mogadişu ile Bandırma arasında yapılan intikal, ara bacak olmaksızın tamamlandı.
55 saatte iki sortiyle 11 bin kilometre
Millî Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, intikal faaliyeti yalnızca 55 saat içerisinde tamamlandı. İki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili, yani 11 bin 38 kilometre mesafe kat edildi.
Türkiye'nin stratejik hava gücü kabiliyeti
Bakanlık, muharip jet intikalleri arasında emsali az bulunan bu görevin Türk havacılarının kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada, faaliyetin Türkiye'nin stratejik güç kaydırma kapasitesini ve Doğu Afrika'nın istikrarına yönelik desteğini gösterdiği ifade edildi.
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