Siber devriye operasyonlarında 409 internet sitesine erişim engeli

16/11/2026, Pazartesi17:27
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti16 Kasım 2026 17:26 PazartesiSON DAKİKA
CANLI YAYIN | Ömer Çelik: Dolandırıcılarla yatırımcıların ayrımı yapılıyor, bu meselenin hiçbir aşaması faili meçhul kalmayacak16 Kasım 2026 17:23 PazartesiSON DAKİKA
Dört ayın en dip seviyesini gördü16 Kasım 2026 16:52 PazartesiSON DAKİKA
Uzman ‘çok kıymetli’ dedi ve ekledi: Denizlerdeki kulak karakollarımız olacak16 Kasım 2026 16:00 PazartesiSON DAKİKA
Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu16 Kasım 2026 15:45 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa ettiCANLI YAYIN | Ömer Çelik: Dolandırıcılarla yatırımcıların ayrımı yapılıyor, bu meselenin hiçbir aşaması faili meçhul kalmayacakDört ayın en dip seviyesini gördüUzman ‘çok kıymetli’ dedi ve ekledi: Denizlerdeki kulak karakollarımız olacakAyvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

Siber devriye operasyonlarında 409 internet sitesine erişim engeli

17:05, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ankara'da jandarma ekiplerinin internet ortamında suç ve suçluya göz açtırmadığı siber devriye faaliyetlerinde 409 site kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen siber devriye operasyonlarında 409 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 9-15 Kasım tarihleri arasında icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 341 yasadışı bahis sitesi, 5 oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan site ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 63 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır. Ayrıca 2026 yılında meydana gelen ‘Faili Meçhul Siber Olayları’nın aydınlatılması kapsamında; Sincan, Etimesgut ve Polatlı ilçelerinde 3 ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatılmıştır. Bahse konu 3 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Gündem
Sanal bahis ve kumar bağımlılığına karşı hukuki tedbirler masada
Gündem
Ankara'da otobüslere kış lastiği denetimi: 4 milimetrenin altına 6 bin lira ceza
Gündem
Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de

Başlıklar :ankarapolatlısincanetimesgutankara il jandarma komutanlığısiber güvenlik başkanlığı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Siber devriye operasyonlarında 409 internet sitesine erişim engeli
Ankara'da jandarma ekiplerinin internet ortamında suç ve suçluya göz açtırmadığı siber devriye faaliyetlerinde 409 site kapatıldı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet