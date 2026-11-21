Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyen yıldız futbolcusu, karşılaşma sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Archie Brown'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
İngiliz futbolcu, karşılaşmanın oynandığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İnsanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.”
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