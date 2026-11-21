Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İşte maçın ilk 11'leri ve canlı skor ekranı...
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Kocaelispor:Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Susoho, Tayfur, Baku, Sousa, Agyei.
Fenerbahçe:Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım ekranı için
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