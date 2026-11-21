Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Amed SK, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 16.00’da başladı.
Amed SK ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
AMED SK - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR
AMED SK - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM
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AMED SK - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE
Amed SK - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek için
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