Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Hava topu mücadelesinin ardından yerde kalan Gaziantep FK'lı savunmacı Abena'ya sağlık ekipleri uzun süre müdahale etti. Kafa travması geçirdiği belirtilen 31 yaşındaki futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada yaşanan hava topu mücadelesi, sahada endişeli anlara neden oldu.
Gaziantep FK'nın Surinamlı futbolcusu Abena, pozisyonun ardından yerde kaldı.
İki takımın oyuncuları, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında Abena'nın etrafında kenetlenerek mahremiyet duvarı oluşturdu.
Kafa travması geçirdiği belirtilen 31 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu görüldü.
Sahadaki uzun müdahalenin ardından Abena, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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