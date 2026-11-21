Beşiktaş'ın pilot takımı belli oldu: Oyuncular oraya kiralanacak

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve A takım potansiyeli taşıyan genç futbolcuların gelişimini desteklemek için yeni bir adım attı. Siyah-beyazlıların, gelecek vadeden oyuncularını tecrübe kazanmaları amacıyla 3. Lig'de mücadele eden bir takıma göndereceği öğrenildi.