Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların sahadan galibiyetle ayrıldığı mücadelede maç sonu yaşananlar ise gündem oldu.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen hakem Ali Şansalan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla cezalandırdı.
Gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbide takımının başında sahaya çıkamayacak.
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