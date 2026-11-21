Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor’u konuk etti. Mücadelenin 4. dakikasında Torreira’nın golüyle öne geçen sarı-kırmızılıların golü, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi. Eski Süper Lig hakemleri, pozisyonu değerlendirerek hakem kararının hatalı olduğunu ve golün iptal edilmesi gerektiğini savundu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadelenin henüz 4. dakikasında Lucas Torreira'nın attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılarda, gol öncesindeki pozisyon büyük tartışma çıkarttı.
Galatasaray'ın golünde Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt pozisyonunda olduğu yönündeki itirazlar gündeme damga vurdu. Samsunsporlu futbolcular, golün ardından hakem Ali Şansalan'a yoğun itirazlarda bulunurken, tecrübeli hakem VAR ile iletişime geçti. Yapılan değerlendirmenin ardından gol geçerli sayıldı.
Deniz Ateş Bitnel: Gol İptal Edilmeliydi!
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de karşılaşmada tartışmalara neden olan pozisyonu değerlendirdi. Bitnel, Galatasaray'ın golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savundu.
Bitnel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray’ın attığı golde, orta yapıldığı sırada Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu ofsayt ise rakibi kucaklıyor ve etki ediyor. Hemen ardından kaleye vurulan şut sırasında Abdülkerim ofsayt pozisyonunda ve eğilerek kaleciyi etkiliyor. Gol ofsayt dolayısıyla iptal edilmeliydi!"
Serdar Akçer: "Net bir ofsayt. Kalecinin önünde, kaleciye çok yakınken, onun topla oynama becerisini etkileyecek bir hareket yapıyor. Barış Alper bile ofsaytta ve defansın topa gitmesini etkiliyor."
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