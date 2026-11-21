Deniz Ateş Bitnel: Gol İptal Edilmeliydi!

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel de karşılaşmada tartışmalara neden olan pozisyonu değerlendirdi. Bitnel, Galatasaray'ın golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savundu.





Bitnel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ın attığı golde, orta yapıldığı sırada Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu ofsayt ise rakibi kucaklıyor ve etki ediyor. Hemen ardından kaleye vurulan şut sırasında Abdülkerim ofsayt pozisyonunda ve eğilerek kaleciyi etkiliyor. Gol ofsayt dolayısıyla iptal edilmeliydi!"