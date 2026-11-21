Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 61’ Milan Skriniar, 71’ Berkan Kutlu, 76’ Matej Maglica, 90+3' Mason Greenwood’dan geldi. Kocaelispor bu sonuçla 20 puanla 5. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 20 puanla 7. sırada yer aldı. Kocaelispor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken mücadelede perde ikinci yarıda açıldı. Fenerbahçe, 61. dakikada Milan Skriniar’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda oyundan kopmayan Kocaelispor, 71. dakikada Berkan Kutlu ile beraberliği yakaladı. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra sahneye çıkan Matej Maglica, 76. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.
Fenerbahçe, geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Kocaelispor ve Fenerbahçe'nin puan durumu
Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 5. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 19 puana ulaştı ve 7. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor deplasmanında iki puan bırakarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Kocaelispor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
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