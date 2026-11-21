Onlarca yıldır bozulamayan o seri hala tek başına zirvede: 90 maç yenilmediler!

Lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serileri yeniden gündeme geldi. Yıllardır kırılamayan zirve rekorunun hangi takıma ait olduğu ve kaç maçlık seri olduğu merak ediliyor. Peki, Süper Lig’de yenilmezlik serisi kaç maç, hangi takım rekor kırdı? İşte detaylar.