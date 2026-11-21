Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray’da maçın bitiş düdüğünün ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Okan Buruk, karşılaşma sonrasında Mixzone’da gazetecilerin yanına gitti.Okan Buruk'tan "El sıkmamız serbest herhalde!" sözleriMixzone’da bulunan tüm gazetecilerin elini sıkan Okan Buruk, bu sırada dikkat çeken bir ifade kullandı.Deneyimli teknik adam, "El sıkmamız serbest herhalde!" diyerek hakem Ali Şansalan'a göndermede bulundu. Buruk'un sözleri, maç sonunda yaşanan kırmızı kart olayının ardından gündem oldu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.