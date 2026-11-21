Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kaçırdıkları fırsatlara ve maçın kırılma anlarına dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, alınan beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflediklerini belirten Belözoğlu, takımının karşılaşmaya yumuşak başladığını ve ilk 30 dakikada istediği oyunu sahaya yansıtamadığını ifade etti. İkinci yarıda golü bulduklarını ve farkı artırabilecek fırsatlar yakaladıklarını dile getiren genç teknik adam, maçın kırılma anını aşamadıklarını vurguladı.

"Mutlaka kazanmamız gerekiyordu"

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Böylesine yumuşak bir başlangıç... 30 dakikalık bir kayıp var. 30'dan sonra oyunu oturttuk. İkinci yarıda golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. Her zaman gol atma durumu oluyor. Bugün golü de bulduk. 2 ve 3. gol için de şanslar geldi. Orada bir nokta var. Galiba onu açmamız gerekiyor. Bir kırılma anı var, onu aşabilecek gücümüz var. Sonrasında kötü bir gol.

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Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu.

Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya o yüzden kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz."

"Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç"

Fenerbahçe'nin hedefleri ve takımın motivasyonu hakkında da konuşan Belözoğlu, taraftarın beklediği kıvılcımı yakalamak için çalışmaları gerektiğini belirtti.

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Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için bu tablonun olması, başlangıcı, bugünkü konumu... Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin peşine düşmesi gereken güçlü, tutkulu... Taraftarın beklediği bir kıvılcım var. Bizim iç motivasyonu yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuların maçları koparabilmeleri için daha fazla inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç ve maçı kazanmak. Onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz. Bu akşam için üzgünüm. Bize gelmesine rağmen değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçtan puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüm."

Deneyimli teknik adam, açıklamasının sonunda sorumluluktan kaçmayacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya o yüzden kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz."

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