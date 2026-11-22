Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro tercihlerini eleştirerek sarı-lacivertli takımda ilk 11'de başlaması gereken iki yıldızı açıkladı.
Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşısındaki performansını değerlendiren Dilmen, özellikle santrfor tercihine dikkat çekti. Vedat Muriqi'nin yeterince forma şansı bulmadığını savunan yorumcu, orta sahada ise N'Golo Kante'nin ilk 11'de başlaması gerektiğini dile getirdi.
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi ve Kante yorumu
Emre Belözoğlu'nun oyuncu tercihlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'nin Süper Lig'in önemli santrforlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben Emre Belözoğlu'nun akıllı, mantıklı antrenörlükler vardır ama bir de duyguları karıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın Türkiye'de bir oyuncudan bahsedeceğim, ikinci sınıf muamelesi görüyor. Vedat Muriqi diye bir oyuncu. Süper Lig'in iyi santrforlarından biridir. Akıl var mantık var. Bir takım, 9-10 gol atan bir futbolcuyu oynatmayıp aynı maç sayısıyla Lukaku ile nasıl başlar? Bu bana çok enteresan geliyor."
"Fenerbahçe takımının birinci santrforu Vedat Muriqi"
Vedat Muriqi'nin daha önceki karşılaşmalardaki performansını da hatırlatan Dilmen, Kosovalı golcünün ilk 11'de değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Deneyimli yorumcu, N'Golo Kante için de benzer bir değerlendirmede bulundu.
Dilmen, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Çorum maçında da çok faydalı oldu, Liverpool maçında da. Lige de iyi başladı. Liverpool'a gol attı yine oturdu. Çok tuhaf bir durum. Ligde 11 oynadığı maç sayısı en fazla altıdır. Fenerbahçe takımının kim ne derse desin şu mevcut santrforlarından birincisi Vedat Muriqi'dir. Artı, birinci merkez orta sahası Kante'dir. Skora göre konuşmuyorum."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.