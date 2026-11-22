"Ben Emre Belözoğlu'nun akıllı, mantıklı antrenörlükler vardır ama bir de duyguları karıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın Türkiye'de bir oyuncudan bahsedeceğim, ikinci sınıf muamelesi görüyor. Vedat Muriqi diye bir oyuncu. Süper Lig'in iyi santrforlarından biridir. Akıl var mantık var. Bir takım, 9-10 gol atan bir futbolcuyu oynatmayıp aynı maç sayısıyla Lukaku ile nasıl başlar? Bu bana çok enteresan geliyor."



