Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de puan kaybının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü frikik golünde baraj organizasyonu ve Ederson'un tercihi tartışma konusu oldu.
Şampiyonluk yarışında kritik iki puan bırakan Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin frikikten bulduğu gol ise maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Kocaelispor'un kazandığı serbest vuruş öncesinde Fenerbahçe kalecisi Ederson, barajın arkasına herhangi bir oyuncu yatırmadı. Brezilyalı file bekçisinin bu tercihi sonrasında Matej Maglica, yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
Frikik öncesinde Mason Greenwood'un barajın arkasına yatmak için hareketlendiği, ancak Ederson'dan onay alamaması üzerine bu düşüncesinden vazgeçerek Oğuz Aydın'ın yanına geçtiği görüldü. Böylece Fenerbahçe kalesinde savunma organizasyonu tartışmaları başladı.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da frikik golüne değindi.
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