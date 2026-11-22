İspanya La Liga'da Real Madrid dün akşam deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bazı isimlerin en iyi seviyesinde olmadığını ifade ederken Arda Güler ve Jude Bellingham'ın maç sonunda tamamen tükenmiş durumda olduğunu belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımındaki oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Deneyimli teknik adam, Arda Güler ve Jude Bellingham'ın maç sonunda tamamen yorulduğunu belirterek iki futbolcunun performansına dikkat çekti.
Bazı oyuncularının fiziksel açıdan henüz en iyi seviyelerinde olmadığını ifade eden Mourinho, buna karşın sahada sonuna kadar mücadele eden isimlerin de bulunduğunu söyledi.
Mourinho'dan Arda Güler ve Bellingham açıklaması
Jose Mourinho, oyuncularının fiziksel durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Arda Güler ve Jude Bellingham'ı özellikle öne çıkardı.
Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim.
Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar.
Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar."
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