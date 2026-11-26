Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Savunma oyuncusu Emirhan Topçu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.
Mücadelenin ilk yarısında kullanılan korner sırasında başına darbe alan Emirhan Topçu'nun başı döndü. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam etmekte zorlanan milli futbolcu, ikinci yarının başında kenara alınmak zorunda kaldı.
EMİRHAN TOPÇU'NUN YERİNE YASİN ÖZCAN GİRDİ
Emirhan Topçu'nun yerine ikinci yarının başında Yasin Özcan oyuna dahil oldu. Beşiktaş teknik heyeti, başına aldığı darbe sonrası rahatsızlık yaşayan savunmacıyı riske etmedi.
Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin kulüpten yapılacak açıklama bekleniyor.
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