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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda 13 Haziran 2023 tarihinde yaptığı konuşmada, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı.

Basına yaptığı açıklamada il olmasını önerdiği 19 ilçeyi 2 Kasım 2026 tarihinde sıralayan Bahçeli, Bandırma ’yı da bu ilçeler arasında gösterdi.

Yaklaşık 72 yıldır il olmayı bekleyen Bandırma’da, Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yeni bir girişim başlatıldı.

Bandırma Belediyesi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Dursun Mirza öncülüğünde siyasi parti ilçe başkanları, temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda il olma sürecinde izlenecek yol haritası ile Ankara nezdinde yapılacak girişimler ele alındı.

Mirza temkinli yaklaştıklarını söyledi

Yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle sürece temkinli yaklaştıklarını ifade eden Mirza, geçmişte Bandırma’ya defalarca il olma sözü verildiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.

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İl olmanın Bandırma için yıllardır süregelen bir hasret olduğunu dile getiren Mirza, konuya sahip çıkacaklarını ve birlik içerisinde gereken tüm girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Ortak bir temsil heyetinin siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulması, Ankara’da görüşmeler yapılması ve konunun TBMM’ye kanun teklifi olarak taşınması gerektiğini ayrıca vurguladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza öncülüğünde, il olma sürecinin yol haritasını ele almak üzere siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları Bandırma Belediyesi toplantı salonunda bir araya geldi.

Algül Ankara görüşmelerini anlattı

MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül, Ankara’da MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı görüşmeleri anlattı.

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AK Parti ile MHP arasındaki istişarelerin sürdüğünü ve henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirten Algül, Durmaz’ın kendisine "Bandırma eğer il olacaksa ilk üçün içindedir" dediğini aktardı.

Bandırma ekonomisi ve konumuyla öne çıkıyor

Bandırma, nüfusuyla birçok ili geride bırakıyor; uluslararası ticaret limanı, organize sanayi bölgesi, bor işleme tesisleri, gübre fabrikaları, enerji santralleri, beyaz et ve yumurta üretimi, tarım, hayvancılık, gıda sanayisi, balıkçılık, ihracat ve lojistik sektörleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale arasındaki stratejik konumu sayesinde kara, deniz ve demir yolu ulaşımına sahip olan ilçe, Onyedi Eylül Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, gümrük teşkilatı, ticaret odası ve ticaret borsasıyla da dikkat çekiyor.

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Bölge, Daskyleion ve Kyzikos antik kentleri, Kuşcenneti Milli Parkı, Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adaları sayesinde tarih ve turizm açısından da önemli bir potansiyel barındırıyor.

Güney Marmara’da bölgesel merkez işlevi gören Bandırma’nın Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası ile güçlü ekonomik ve sosyal bağları bulunuyor.

Kamu yatırımları, istihdam, siyasi ve idari temsil, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerine erişim açısından il statüsüne kavuşmasının Bandırma’ya yeni imkânlar sağlayabileceği değerlendiriliyor.

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İl olma vaatleri 1954’e uzanıyor

TBMM tutanaklarına göre Bandırma’nın il olma mücadelesinin kökleri, 1954 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in Bandırma’yı ziyaretine uzanıyor.

Süleyman Demirel ile Erdal İnönü’nün 1991 yılındaki il olma vaatleri ise 1993 yılında Meclis kayıtlarına yansıdı.

Eski Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan’ın 2012 yılındaki açıklamasına göre Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan da geçmişte Bandırma’ya il olma sözü verdi.

Öztaylan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise yeni bir il kurulması gerektiğinde Bandırma’ya öncelik vereceğini söylediğini aktarmıştı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza öncülüğünde toplanan siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları, ilçenin il olma sürecini ele aldı.

168 Milletvekilinin imzalı teklifi yasalaşmadı

TBMM’ye, Bandırma’nın il olması için 1996 yılından itibaren farklı siyasi partilere mensup milletvekilleri tarafından defalarca kanun teklifi sunuldu.

1999 yılında 82 milletvekilinin imzasıyla gündeme taşınan il olma talebi sonuçsuz kalırken, 2003 yılında farklı siyasi partilerden 168 milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan kanun teklifi de yasalaşmadı.

Bandırma’nın il olma beklentisi, geniş siyasi desteğe rağmen karşılık bulmadı.

Gözler yeniden Ankara’da

Aradan geçen 72 yılda hükümetler, başbakanlar, siyasi parti liderleri ve milletvekilleri değişti ancak Bandırma’nın il olma beklentisi değişmedi.

Defalarca verilen sözlere ve TBMM’ye sunulan kanun tekliflerine rağmen il statüsüne kavuşamayan Bandırma, sanayisiyle üretiyor, limanıyla dünyaya açılıyor, ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Gözler, 2023 yılında yeniden gündeme gelen ve 2026 yılında Bandırma’nın isminin doğrudan zikredilmesiyle hareketlenen il olma sürecinde yeniden Ankara’ya çevrildi.

Bu kez somut bir karara dönüşüp dönüşmeyeceği, yaklaşık 72 yıldır süregelen il olma hasretinin merak konusu oldu.

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