Yol kenarında faciadan dönüldü: Dört kişi yaralandı
00:41, 02/11/2026, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkıp şarampole devrildi
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünde Derviş Büyükpınarbaşı idaresindeki 46 PL 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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